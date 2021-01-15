Коронавирус забрал жизни еще 22 жителей Ростовской области

Количество умерших от COVID-19 пополнили еще 22 жителя Ростовской области. За сутки с 18 по 19 января из жизни ушли 10 женщин в возрасте от 55 до 85 лет 12 мужчин от 62 до 93 лет. По информации правительства региона, все скончавшиеся страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубил опасный вирус.Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 2 370 человек. По общему числу умерших пациентов, болевших коронавирусом, Ростовская область находится на первом месте в ЮФО и на четвертом — в стране. Больше людей, чем на Дону, от инфекции скончались в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Всего с начала пандемии умерли 66 623 россиянина с диагнозом коронавирус.