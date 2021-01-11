За сутки коронавирус забрал жизни 22 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество человек, умерших от COVID-19. В период с 12 по 13 января инфекция унесла жизни 22 пациентов.Медики не смогли спасти девять женщин в возрасте от 59 до 86 лет и 13 мужчин от 56 до 88 лет. По информации правительства региона, все они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Ростовская область находится на четвертом месте по количеству умерших от коронавируса (с начала пандемии скончались 2 264 пациента ковидных госпиталей). Третье место занимает Московская область (3 163 человека), второе - Санкт-Петербург (8 566). Наибольшее число жизней инфекция забрала в Москве - 12 173 человека. По данным портала стопкоронавирус.рф, всего от вируса умерли 63 370 россиян.