За сутки в Ростовской области скончались 29 пациентов с COVID-19

В Ростовской области с начала пандемии коронавирус забрал жизни 2 762 человек. Из них с 4 по 5 февраля скончались 29 - рекордное количество. Последний раз такое число смертей было зафиксировано 29 января. За минувшие сутки из жизни ушли 13 мужчин в возрасте от 42 до 83 лет и 16 женщин от 51 года до 88 лет. По информации правительства региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Инфицированных становится больше. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 364 жителя Ростовской области. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 65 530 человек. По числу зараженных донской регион находится на шестом месте в стране, а по количеству смертей - на четвертом. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего COVID-19 выявили у 3 934 606 россиян, из которых 75 732 не смогли побороть опасный вирус.