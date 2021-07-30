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От COVID-19 скончались ещё 18 жителей Ростовской области

От COVID-19 скончались ещё 18 жителей Ростовской области

Ещё 18 жителей Ростовской области скончались от COVID-19. Об актуальной ситуации с коронавирусом сообщили в правительстве донского региона.

За сутки с 3 по 4 августа от инфекции скончались девять женщин в возрасте от 60 до 90 лет и девять мужчин - от 58 до 89 лет. Медики сообщают, что все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Коэффициент смертности в донском регионе составляет 4,74%. А значит почти каждый пятый заразившийся не справляется с инфекцией. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае этот показатель равен 7%, а в Волгоградской области всего 2,5%.

Всего с начала пандемии на Дону заразились больше 110 тысяч человек. В том числе 444 жителя Ростовской области за последние сутки

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