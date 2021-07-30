Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от COVID-19. Об этом 2 августа сообщили в правительстве донского региона.

Среди них 14 женщин в возрасте от 50 до 85 лет и пятеро мужчин - от 65 до 87 лет. Медики сообщают, что все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии в регионе скончался 5 241 человек.

Продолжают бороться за жизнь больше 7 тысяч жителей Ростова и области. Из них 3 643 инфицированных получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 362 человека, 44 находятся в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки опасную болезнь подхватили 438 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились уже больше 110 тысяч граждан.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.