Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от COVID-19. Об этом 2 августа сообщили в правительстве донского региона.Среди них 14 женщин в возрасте от 50 до 85 лет и пятеро мужчин - от 65 до 87 лет. Медики сообщают, что все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии в регионе скончался 5 241 человек.Продолжают бороться за жизнь больше 7 тысяч жителей Ростова и области. Из них 3 643 инфицированных получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 362 человека, 44 находятся в тяжёлом состоянии.За прошедшие сутки опасную болезнь подхватили 438 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились уже больше 110 тысяч граждан.