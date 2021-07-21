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Ещё 23 жителя Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 23 жителя Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 23 жителя Ростовской области скончались от коронавируса. Всего с начала пандемии не смогли справиться с опасной инфекцией 5033 человека. Об этом сообщили на сайте правительства области 23 июля.

Это 13 женщин в возрасте от 54 до 88 лет и 10 мужчин - от 46 до 84 лет. Как сообщают специалисты, все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Коэффициент смертности на Дону за весь период пандемии составляет 4,72%. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае этот показатель выше. Там он равен почти 7%. А в Волгоградской области наоборот ниже, около 2,5%.

Продолжают бороться за жизнь больше 6 тысяч человек. Из них 3166 инфицированных получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 276 жителей Дона, в тяжёлом состоянии находятся 28 человек.

За последние сутки в Ростовской области заразились 369 жителей области. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 106 444 случая заражения.

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