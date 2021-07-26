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Ещё 23 жителя Ростовской области скончались от COVID-19

Ещё 23 жителя Ростовской области скончались от COVID-19

За сутки с 27 по 28 июля ещё 23 жителя Ростовской области скончались от COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства области.

Среди них 13 женщин в возрастной группе от 51 года до 89 лет и 10 мужчин – от 64 до 86 лет. Медики сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Напомним, Ростовская область занимает третье место по коэффициенту смертности среди всех регионов России. На Дону из 100 заразившихся не справляется с вирусом почти каждый пятый. Хуже ситуация только в Тульской области и Краснодарском крае. Там этот показатель равен 5,15% и 7% соответственно.

Всего с начала пандемии на Дону заразились 108 379 человек. В том числе 395 инфицированных за последние сутки.

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