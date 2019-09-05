Осужденных в Ростове Олега Сенцова и Павла Гриба вернули на Украину



Осужденных в Ростове-на-Дону Олега Сенцова и Павла Гриба вернули на Украину. Их обменяли на россиян, заключенных в Незалежной 7 сентября.



Напомним, Павла Сенцова осудили за подготовку терактов. По версии следствия, он состоял в группировке, устроившей поджоги организации «Русская община Крыма» и отделения «Единой России». Сенцова приговорили к 20 годам заключения. Павла гриба судили за склонение школьницы к терроризму. Гриба обвиняли в том, что он уговаривал несовершеннолетнюю взорвать бомбу на выпускном вечере в школе. Ему назначили наказание в виде 6 лет колонии строгого режима.



В субботу между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Отмечается, что помимо Сенцова и Гриба на Украину отправились моряки, задержанные в Керченском проливе за нарушение российской границы. Полный список уехавших на родину опубликован на портале исполнительной власти Украины. В Россию вернули главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Фамилии всех переданных в РФ заключенных пока неизвестен.