Осужденного в Ростове украинца Павла Гриба не собираются менять на заключенного в Украине россиянина



Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что предложений об обмене заключенными от Украины не поступала. Речь идёт об осуждённом в Ростове украинце Павле Грибе и россиянине Алексее Седикове, отбывающем наказание в Украине. Заявление сотрудница МИД сделала 4 апреля.

- Мы со стороны украинских дипломатических структур информации об обмене не получали, - заявила представитель ведомства Захарова.



Напомним, что 22 марта окружной военный суд приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как установлено в суде, в 2017 году Гриб, находясь на территории Украины, через Интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня.



Россиянин Алексей Седиков был взят в плен во время боестолкновения в Луганской области. За участием в ополчении ДНР, 3 марта 2017 года он был осуждён судом города Попасная Луганской области на 11 лет колонии.



Добавим, что прецеденты по обмену заключенными между Россией и Украиной уже были. Так, 25 мая 2016 года состоялся обмен осужденной в Ростовской области Надежды Савченко на российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

