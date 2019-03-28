В Ростове врачи обследовали Павла Гриба, осужденного за содействие терроризму



В Ротсове-на-Дону врачи обследовали Павла гриба, которого ранее суд признал виновным в содействии терроризму. После приговора парень объявил голодовку, настаивая на осмотре врачей.



Ранее Северо-Кавказский окружной суд установил, что Гриб уговаривал школьницу совершить взрыв на выпускном в школе. Его приговорили к шести годам колонии общего режима.



После заседания Гриба отправили в СИЗО-4, где его содержали еще до приговора. Здесь он спустя три дня официально объявил голодовку. Он требовал проведения медицинского обследования и встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.



29 марта Гриба отправили на осмотр в Межобластную больницу ФСИН № 19 (МОТБ-19). Однако врачи не зафиксировали у него серьезных проблем со здоровьем. Позже Павлу посоветовали завершить голодовку, которая действительно может отразиться на его самочувствии. Гриб принял решение возобновить прием пищи.



Напомним, Павла Гриба задержали в 2017 году. Следствие считает, что он некоторое время переписывался с девушкой из Краснодарского края, подстрекая ее к терроризму. Сам же молодой человек утверждает, что не совершал этого преступления.