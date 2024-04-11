Орденом Мужества посмертно наградили 18-летнего бойца СВО из Волгодонска

Фото: DonDay.ru

Погибшего в СВО 18-летнего жителя Ростовской области наградили орденом Мужества. Антон Кудинов был представлен к государственной награде посмертно. Об этом пишет издание DonDay.Молодой человек проживал в Волгодонске. В 2013 году он был зачислен в первый класс школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Антон окончил учреждение в 2023 году, после чего подписал контракт на участие в СВО.Во время выполнения очередной боевой задачи парень получил тяжелое ранение. Антон скончался 14 января 2023 года - за две недели до своего дня рождения.Молодого человека похоронили в Волгодонске 6 февраля.