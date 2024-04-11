Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Орденом Мужества посмертно наградили 18-летнего бойца СВО из Волгодонска

Орденом Мужества посмертно наградили 18-летнего бойца СВО из Волгодонска
Погибшего в СВО 18-летнего жителя Ростовской области наградили орденом Мужества. Антон Кудинов был представлен к государственной награде посмертно. Об этом пишет издание DonDay.

Молодой человек проживал в Волгодонске. В 2013 году он был зачислен в первый класс школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Антон окончил учреждение в 2023 году, после чего подписал контракт на участие в СВО.

Во время выполнения очередной боевой задачи парень получил тяжелое ранение. Антон скончался 14 января 2023 года - за две недели до своего дня рождения.

Молодого человека похоронили в Волгодонске 6 февраля.
Фото: DonDay.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.