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Орденом Мужества посмертно наградили бойца из Батайска

Орденом Мужества посмертно наградили бойца из Батайска
Боец из Батайска представлен к ордену Мужества посмертно. О том, что Анатолий Лобченко удостоен государственной награды, сообщает «Батайское время».

Анатолий Лобченко отправился в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. Он получил повестку в сентябре 2022 года. Парень пробыл на передовой больше года. В начале декабря горожанин погиб в бою. Сердце бойца остановилось, когда ему было 28 лет.

Похороны погибшего состоялись в Батайске. Во время траурной церемонии 22 декабря с Анатолием простились родные, близкие и знакомые. Вместе с ним в тот же день похоронили еще одного бойца – 25-летнего Олега Погребного.
Фото: соцсети.
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