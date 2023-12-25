Орденом Мужества посмертно наградили бойца из Батайска

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Боец из Батайска представлен к ордену Мужества посмертно. О том, что Анатолий Лобченко удостоен государственной награды, сообщает «Батайское время».Анатолий Лобченко отправился в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. Он получил повестку в сентябре 2022 года. Парень пробыл на передовой больше года. В начале декабря горожанин погиб в бою. Сердце бойца остановилось, когда ему было 28 лет.Похороны погибшего состоялись в Батайске. Во время траурной церемонии 22 декабря с Анатолием простились родные, близкие и знакомые. Вместе с ним в тот же день похоронили еще одного бойца – 25-летнего Олега Погребного.