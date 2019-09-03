«Он ушёл из семьи, не взяв с собой ничего»: Виктория Лоперева впервые рассказала о разводе возлюбленного



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После того как широкой общественности стало известно о романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова, для пары начался не простой период. Ради модели предприниматель ушёл из семьи, оставив беременную жену и маленького ребёнка. Для ненавистников ростовчанки это был идеальный момент, чтобы начать травлю Виктории, обвиняя её в распаде брака Игоря Булатова и дочери строительного магната Самвела КарапетянаТаты Карапетян.



Долгое время модель хранила молчание и не отвечала на нападки в свой адрес. В момент, когда разразился скандал, она ждала ребёнка и, по её утверждению, главным тогда было выносить и родить малыша, а не доказать что-то кому-либо. На днях Виктория в интервью изданию «Топ бьюти» ответила на вопросы, которые волновали многих. По её словам, разлад в семье произошёл задолго до начала их романа.

- Они уже давно не жили вместе, но не афишировали это… Сделать виноватой другую женщину проще всего. Это она, разлучница, увела мужа из семьи. Других можно обмануть, но себя ведь не обманешь, верно? Сама-то ты знаешь, что все началось не вчера, уже не первый год жили как чужие, сохраняя видимость пары, - рассказала Виктория Лопырева.







Девушка утверждает, что ничего не знала о беременности Таты. При этом она многозначительно добавляет «не стану комментировать чужие тайны».



Как отмечает Виктория, из семьи отец её ребёнка ушёл как настоящий мужчина - с пустыми карманами.





«Он ушёл из семьи, не взяв с собой ничего, все оставил детям, отписал им всё, что у него было», - подчеркивает молодая мама.