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Стало известно, куда направят пассажиров рейса Таиланд - Ростов

Стало известно, куда направят пассажиров рейса Таиланд - Ростов

В правительстве Ростовской области прошло очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Одним из вопросов стала встреча самолёта, который должен доставить россиян из Таиланда. О подготовке к встрече рейса рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

По его словам, самолёт должен приземлиться в ростовском аэропорту 21 апреля в 21:30. На его борту - 36 жителей Дона, 10 – Ставропольского края, 14 – Краснодарского края и 22 – жителя Крыма.
- У всех пассажиров прямо в самолёте возьмут мазки, измерят температуру и оценят внешнее состояние. Для этих целей выделены сотрудники Роспотребнадзора и медики, - добавил Сергей Бондарев.

Пассажиров из Краснодарского и Ставропольского краёв заберут прибывшие оттуда автобусы. Для крымчан транспорт выделил донской регион. Автобус отвезёт пассажиров в Евпаторию.

Для доставки прибывших ростовчан, это порядка 20 человек, муниципалитет выделит пять ГАЗелей, которые подвезут пассажиров прямо к подъездам домов. В каждом микроавтобусе будет находиться медработник.

Всех прибывших из Таиланда дончан возьмут под наблюдение.

Порядка 10 пассажиров из Мурманской области, Марий Эл, Пензы, прибывающих этим же самолётом, поместят на две недели в обсерватор.

Напомним, рейс Бангкок - Ростов-на-Дону стал одним из, так называемых, вывозных. Самолёт должен доставить на родину граждан России, которые из-за закрытия границ не смогли выехать из-за рубежа.

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