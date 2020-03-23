В Ростове родственников туристки из Таиланда с коронавирусом поместили на карантин



На карантин поместили родственников ростовчанки, у которой выявили коронавирус. Туристка из Таиланда сейчас находится в инфекционном боксе Центральной городской больницы.



Случай заражения у 29-летней девушки зарегистрировали 25 марта. Четырьмя днями ранее она приехала из-за границы и сразу была помещена под наблюдение. У неё выявили признаки заболевания, анализы отправили на проверку в референс-центр. Вскоре диагноз подтвердили. Сейчас девушка чувствует себя удовлетворительно, её температура — 36,6 градуса.



В правительстве Ростовской области рассказали, что все 270 пассажиров самолёта, с которыми она летела домой, уже обследованы и помещены под наблюдение. Они на самоизоляции. Родственники пациентки находятся на карантине. Врачи обследуют всех людей, с которыми она контактировала.



Всего по региону на самоизоляции находятся 3 068 человек.