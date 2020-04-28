Для жителей Ростовской области организованы вывозные рейсы из Армении и Таиланда

Жители Ростовской области, застрявшие во время пандемии коронавируса в Армении и Таиланде, смогут вернуться в Россию. Самолёты заберут дончан из-за границы 3 мая. Об этом сообщили в Росавиации.Первый лайнер вылетит в 00:10 (по местному времени) из Пхукета (Таиланд), сделает первую остановку в Уфе, а затем отправится в Ростов-на-Дону. К рейсу допускаются только жители Пермского края, Республик Татарстан и Башкортостан, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Удмуртской и Карачаево-Черкесской Республик, Республик Калмыкия и Адыгея.Рейс из Еревана запланирован на 14:30 по местному времени. Он полетит до Сочи. Судя по всему, жителей Ростовской области затем довезут домой на автобусах. На самолёт приглашают только дончан, а также жителей Ставропольского и Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Регистрация на рейс обязательна.