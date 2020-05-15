Около половины новых заболевших COVID-19 на Дону — люди от 18 до 45 лет
Почти половина новых заражённых коронавирусом в Ростовской области — люди возрастом от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в правительстве региона.
Всего за последние сутки зарегистрировали 87 новых больных COVID-19. Из них более 42 % - пациенты от 18 до 45 лет, более 40% - от 46 до 65 лет, около 7% - от 66 до 79 лет, почти 5% - старше 80 лет и около 6% - дети. За весь период в Ростовской области зарегистрировали 2 514 заражённых. Из них 407 получают лечение в стационаре, к аппарат искусственной вентиляции лёгких подключены 24 человека. От новой коронавируной инфекции скончался уже 31 пациент.