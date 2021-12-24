Охраной детской областной больницы в Ростове займется ЧОП
ГБУ Ростовской области «Областная детская клиническая больница» провело аукцион на тендер по охране. Результаты определения поставщика опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в аукционе подали три организации. Первая, ООО ЧОО «Формула Безопасности», зарегистрирована на сайте list-org с 2012 года. Она ежегодно обеспечивает охрану десятку различных организаций. В основном это больницы, школы, высшие учебные заведения и МФЦ. Второй участник - ООО ЧОО «Шахтинская служба охраны». Компания зарегистрирована около девяти лет назад, однако свой первый и единственный тендер выиграла только в 2019 году. Организация охраняла БСМП имени Ленина в Шахтах. Малоопытность компания решила компенсировать и предложила цену за обслуживание на три миллиона меньше заявленной. Еще одним участником оказалось ФГУП «Охрана» Росгвардии. Оно заключило более тысячи контрактов за последние 15 лет. Однако по итогу комиссия выбрала победителем первого претендента.
Как сообщал Rostov.ru, подрядчику предстоит круглосуточно поддерживать общественный порядок в ОКДЦ в течение 2022 года. У охранников должны быть оружие и специальные средства: портативные металлодетекторы, наручники, резиновые дубинки. Для охраны объектов и имущества, а также обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов введут четыре суточных и три дневных поста. Кроме того, периодически специалисты должны совершать обходы.
Областное медучреждение предложило за все это 14,9 миллиона рублей. Однако «Формула Безопасности» скинула около 200 тысяч рублей. Охрана обойдется больнице в 14,7 миллиона рублей. Оплатить услугу ОДКБ намерена за счет собственных средств, полученных за оказание медпомощи в системе ОМС (обязательное медстрахование).