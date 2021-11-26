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В Ростове на охрану детской областной клинической больницы потратят 14 миллионов рублей

В Ростове на охрану детской областной клинической больницы потратят 14 миллионов рублей
ГБУ Ростовской области «Областная детская клиническая больница» ищет охрану для корпусов и прилегающей территории. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок.

По условиям договора подрядчику предстоит не только обеспечить охрану, но и круглосуточно поддерживать общественный порядок, включая выходные дни и праздники, с момента заключения контракта (но не раньше 1 января) по 31 декабря 2022 года. У охранников должны быть оружие и специальные средства: портативные металлодетекторы, наручники, резиновые дубинки. Для охраны объектов и имущества, а также обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов введут четыре суточных и три дневных поста. Кроме того, периодически специалисты должны совершать обходы.

Областному медучреждению это обойдется в 14,9 миллиона рублей. Оплатить услугу ОДКБ намерена за счет собственных средств, полученных на оказание медпомощи в системе ОМС (обязательное медстрахование).

Заявки на участие можно отправить до 20 декабря. Сам аукцион пройдет 24-го числа в электронной форме.
Фото: www.pravmir.ru.
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