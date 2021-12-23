Контракт по охране «Ростов Арены» выиграла компания без опыта в этой сфере
Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове (ГАУ РО «Ростов-2018») нашла подрядчика, который обеспечит охрану стадиона «Ростов Арена». Результаты конкурса опубликовали на сайте государственных закупок 24 декабря.
Заявку на аукцион подала только одна организация, которая и стала победителем. Единственным участником оказалось ООО ЧОО «Безопасность-Дон». Согласно данным list-org, компания зарегистрирована в 2013 году. Однако за семь лет существования этот госконтракт будет для нее дебютным. Ранее частная охранная организация подавала заявки на четыре тендера, но ни в одном не победила.
Как сообщал Rostov.ru, стадион на улице Левобережной, 2Б предстоит обеспечить круглосуточной охраной в течение 2022 года. Площадь объекта составит более 71 тысячи квадратных метров. На территории предстоит организовать 33 поста. Там установят фонари и средства оперативной связи. Посты будут расположены на въездах и входах, билетных кассах, парковках и на самом стадионе. Домашняя арена донской команды рассчитана на 43,5 тысячи зрителей, поэтому к охране будут привлечены только специалисты с подобным опытом оказания услуг (на объектах с посещаемостью не менее 40 тысяч человек).
Охранникам нужно носить с собой удостоверения и средства мобильной или радиосвязи. Кроме того, специалисты должны быть готовы к различным ЧС: террористическим атакам, пожарам, авариям и другим происшествиям. При необходимости - привлекать отряды быстрого реагирования. За сохранность объектов подрядчик будет нести материальную ответственность.
На услуги компании «Безопасность-Дон» потратят 43 миллиона рублей. Оплатить эту услугу дирекция планирует за счет бюджетных средств.