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Областная детская клиническая больница в Ростове покупает два автомобиля за полтора миллиона рублей

Областная детская клиническая больница в Ростове покупает два автомобиля за полтора миллиона рублей
Министерство здравоохранения Ростовской области приобретает легковые автомобили для нужд Областной детской клинической больницы. Информация появилась 5 ноября на сайте госзакупок.

Согласно документации автомобили должны быть типа универсал - для комфортного нахождения при максимальной загруженности пассажиров, с механическим управлением, быть моноприводными и заправляться бензином. Кроме того, с подушками и ремнями безопасности. Не лишены будут авто и комфорта: подогрев передних сидений, кондиционер и аудиосистема.

Из расчета, что одна машина стоит порядка 750 тысяч рублей, две обойдутся областному бюджету, выделившему средства на указанные цели министерству здравоохранения Ростовской области на 2020 год, в один миллион 519 тысяч рублей.

Машины поставщик должен будет предоставить больнице до 15 декабря 2020 года.

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