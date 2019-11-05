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ОБСЕ: На границе Ростовской области и ЛНР зафиксировали «скорые» и микроавтобус ритуальной службы

ОБСЕ: На границе Ростовской области и ЛНР зафиксировали «скорые» и микроавтобус ритуальной службы
На границе Ростовской области и Украины наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать передвижение военных, техники и спецтранспорта.

Так, в еженедельном отчете эксперты отметили, что количество людей в военной форме за последние семь дней значительно увеличилось. Кроме того, 2 ноября наблюдатели увидели на Донецком БКП машину скорой помощи с надписью «Неотложная медицинская помощь» и микроавтобус с табличкой «Ритуальная служба».

В целом же нарушений со стороны России и ЛНР не зафиксировано.

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