Микроавтобус с табличкой «Груз 200» замечен на границе в Ростовской области



Миссия ОБСЕ, представители которой продолжают находиться на двух пограничных пунктах в Ростовской области на границе с Украиной, опубликовала отчёт за прошедшую неделю.



Согласно имеющейся информации, 8 февраля на территорию международного автомобильного пункта пропуска в Донецке прибыл микроавтобус с табличкой с надписью «Груз 200». Транспорт въехал со стороны России, прошёл таможенные процедуры и направился в сторону Украины. Сообщается, что пассажиров в салоне автомобиля не было, только водитель.



В тот же день на МАПП Донецк с российской стороны въехал полицейский микроавтобус. Транспорт припарковался за главным зданием. Через несколько минут автобус выехал с КПП с двумя пассажирами.



В целом, согласно отчёту наблюдателей, за неделю уменьшилось число людей в военной форме, пересекающих границу. Всего таковых насчитывалось восемь человек по сравнению с 18 на прошлой неделе. Семь из них пересекли границу России, один – Украины.



Наблюдатели также отмечают снижение количества автобусов и грузовиков, пересекающих границу в обоих направлениях.