Фургон с надписью «Груз 200» заметили на границе Украины с Ростовской областью



В Ростовской области на границе с Украиной заметили микроавтобус с надписью «Груз 200». Об этом говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ от 1 октября.



Фургон с надписью «Груз 200» и «Анубис – похоронная служба» ехали из Российской Федерации в Украину 28 сентября. Их заметили на Донецком БКП.



– Транспортное средство было зарегистрировано в Российской Федерации и имело на борту четырех человек, – сообщили наблюдатели ОБСЕ в отчете.



Еще один микроавтобус с российскими номерными знаками и надписью: «Ритуальные услуги – Вечность» (на русском языке) был замечен два дня назад. Фургон въехал на Украину со стороны России днем, и вернулся обратно поздно ночью.

