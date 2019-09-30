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Фургон с надписью «Груз 200» заметили на границе Украины с Ростовской областью

Фургон с надписью «Груз 200» заметили на границе Украины с Ростовской областью
В Ростовской области на границе с Украиной заметили микроавтобус с надписью «Груз 200». Об этом говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ от 1 октября.

Фургон с надписью «Груз 200» и «Анубис – похоронная служба» ехали из Российской Федерации в Украину 28 сентября. Их заметили на Донецком БКП.

– Транспортное средство было зарегистрировано в Российской Федерации и имело на борту четырех человек, – сообщили наблюдатели ОБСЕ в отчете.

Еще один микроавтобус с российскими номерными знаками и надписью: «Ритуальные услуги – Вечность» (на русском языке) был замечен два дня назад. Фургон въехал на Украину со стороны России днем, и вернулся обратно поздно ночью.

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