Оборудование волгодонской птицефабрики пытаются продать на аукционе

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Имущество ОАО «Птицефабрика имени Черникова» пытаются продать с молотка. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукционе оказались две зерноочистительные машины ЗВС-20А и нория (подъёмно-транспортирующее устройство). Общая стоимость лота оценивается в 534 тысячи рублей. Для сравнения: аналогичный комплект нового оборудования стоит около 1,5 миллиона рублей.Оставить заявку на участие в торгах можно до 12 ноября.«Птицефабрика им. А. А. Черникова» была зарегистрирована в 1996 году в станице Романовской Волгодонского района. Несколько лет предприятие считалось одним из главных поставщиков куриных яиц на Дону. Однако в 2019 году птицефабрику признали банкротом.