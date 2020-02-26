Областная «Масленица» пройдёт в Ростове



Масштабные проводы зимы пройдут в Ростове. Областной праздник «Масленица» развернётся 1 марта в парке «Левобережный».



В программе мероприятия концерты и театрализованные выступления лучших самодеятельных коллективов города и области, работа интерактивных площадок, аттракционы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и мастер-классы.



В этот день в парке также разместится зона фуд-маркета, живой уголок и «Ложечный тир». В «Сытном дворике» научат печь блины, а на выставке-ярмарке Донского народного промысла можно будет приобрести сувениры.



В стилизованном доме хозяина «Ростовского порта» можно будет посмотреть гармонь-батл.



На протяжении дня на спортивных площадках пройдут состязания, эстафеты, силовые забавы - гири, перетягивание каната, армрестлинг и другие. На детских игровых комплексах самых маленьких участников будут развлекать аниматоры, ростовые куклы и батуты.



В рамках праздника пройдёт «Конкурс Бородачей», в котором примут участие жители со всего региона. Участники праздника также посоревнуются за лучшее масленичное чучело и креативные сани. А высота главного чучела составит более 8 метров.



Для гостей праздника будет доступна парковка стадиона «Ростов-Арены» P3 и Р9.



Ростовчане смогут добраться до парка на городском общественном транспорте. В «Левобережный» следуют автобусы:

49МТ (Стройгородок - МегаМАг (по Ворошиловскому пр.);

39 (Ц. Рынок - ул. Левобережная (Тимоша));

75 (Ц.Рынок - МегаМаг);

76 (Рабочий городок - Гребной канал "Дон" по Ворошиловскому пр.);

65а (ГПЗ 10 – МегаМаг.



Мероприятие начнётся в 10:00 на улице Левобережной, 3.