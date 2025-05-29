Обгоревшая в жутком пожаре собака из Сальска обрела новый дом

Фото: Юлия Адимова

Собака из Сальска, пережившая страшный пожар, обрела новый дом и любящую семью. Об этом сообщило издание DonDay, ссылаясь на слова хозяйки приюта Юлии Адимовой.В конце 2024 года в Сальском районе, неподалеку от Екатериновки, местные жители нашли сильно обгоревшую собаку с двумя щенками. Неравнодушные граждане обратились за помощью к волонтеру Юлии Адимовой.Прибыв на место, Юлия была шокирована увиденным: тело собаки было испепелено огнем, повреждения затронули сухожилия и кости. Хвостик (так назвали собаку) не могла передвигаться самостоятельно, а в ранах на лапах появились опарыши. Личинки поедали плоть из-за гнойного воспаления на обожженной коже.В течение месяца Юлия совместно с местными ветеринарами боролась за жизнь собаки. Они делали все возможное, но Хвостику требовалась специализированная помощь. Ветеринары рекомендовали отправить ее на реабилитацию в московскую клинику. В конце октября Хвостик была доставлена в Москву для лечения.В московской клинике собаке немедленно провели операцию, удалили поврежденную огнем кожу и наложили повязки. Из-за сильных болей животное долгое время находилось под воздействием сильных обезболивающих и успокоительных средств.Московские врачи выхаживали пса более полугода. Хвостика заново учили ходить. По словам Юлии, после восстановления собаку забрала к себе женщина из Москвы.