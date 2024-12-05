В Сальске собаке с ожогами сняли повязки

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Обгоревшая собака из Сальска по кличке Хвостик идет на поправку. Об этом сообщает издание Donday.В конце сентября жители Екатериновки, расположенной в Сальском районе, нашли сильно обожженную собаку с двумя щенками. Неравнодушные прохожие попросили о помощи владелицу местного приюта Юлию Адимову.Юлия была потрясена, увидев пострадавшее животное. У Хвостика были ожоги, затрагивающие не только кожу, но и сухожилия с костями. На пораженной коже начали образовываться нарывы, и в раны попали опарыши.На протяжении месяца женщина вместе с ветеринарами пытались спасти собаку. Местные специалисты сделали всё возможное, но Хвостику требовалась специализированная медицинская помощь. Врачи рекомендовали Юлии отправить собаку в Москву для провести лечение, и 23 октября Хвостик был переведен в столичную клинику.В больнице сразу же провели операцию, сняли пораженную кожу и наложили повязки. Несколько недель собака находилась под сильнодействующими обезболивающими и успокаивающими средствами из-за ужасных болей.В конце октября врачи сняли повязки и бинты с лап. Хвостик уже больше месяца проходит реабилитацию в московской клинике.-Прогресс заметен, — делится Юлия. - У нее активно растет шерсть на лапах и животе.К сожалению, пальцы на лапках собаки заросли, что затрудняет ее передвижение. Но Юлия уверена, что время все исправит. Собака учится заново ходить, и врачи занимаются с ней ежедневно.