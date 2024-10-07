В Ростовской области врачи борются за жизнь собаки, обгоревшей в пожаре

Фото: Юлия Адимова.

В Ростовской области ветеринары стараются спасти собаку, обгоревшую при пожаре. Происшествие случилось в конце сентября в Сальском районе.30 сентября жители села Екатериновка в лесном массиве обнаружили обожженную собаку. Рядом с ней находились два ее маленьких щенка. Селяне позвонили Юлии Адимовой, владелице местного приюта. Они рассказали, что накануне в селе сгорела хозяйственная постройка.- Собаку назвали Хвостик. Она, вероятно, побежала в горящее здание за костями, которые там прятала, - объяснила Юлия. - Там часть стены обрушилась или упал какой-то предмет, и это нанесло собаке серьезные травмы.К счастью, хвостатой удалось сбежать от огня в лесополосу. Вместе с ней убежали и ее щенки. Когда Юлия приехала за Хвостиком, она была в шоке от увиденного — все тело животного было сожжено до костей. Обгоревшую собаку забрала на лечение Юлия, а вот щенков взяли жители села. Они кормят песиков из бутылочки.Юлия ежедневно возит Хвостика к ветеринарам для обработки ожогов и верит, что собака сможет выздороветь и вернуться к своим щенкам.