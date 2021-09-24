Финансовые махинации и скандалы с родными: астролог – о влиянии ретроградного Меркурия

С 27 сентября Меркурий стал ретроградным. Верящие в силу знаков и планет люди знают, что это непростой период. Это время, когда нужно сделать небольшую паузу, выдохнуть, а принятие важных решений отложить на более благоприятное время. Астролог Антонина Кариер рассказала, каким будет ретроградный Меркурий в сентябре 2021 года.По словам астролога, ретроградное движение Меркурия будет способствовать возвращению к старым делам и документам. Меркурий будет в Весах, отвечающих за обучение, новые знания и важные сделки.Первая неделя ретроградного Меркурия обещает быть напряженной. С 27 сентября по 7 октября нужно постараться не вступать в конфликты. В частности, трудности в коммуникации возникнут у кардинальных знаков: Весов, Козерогов, Раков и Овнов.В то же время это период, когда есть уникальная возможность погрузиться в себя и заняться самообразованием. Изучение языков, посещение тренингов и вебинаров - вот что действительно будет положительным в этот период.- Ускоряется мыслительный процесс, но детали могут быть упущены из виду. Поэтому к расчетам, финансовым операциям, оформлению документации необходимо вдвойне внимательно относиться. Находясь за рулем, контролируйте скорость в этот период, - подчеркнула Антонина.И в этот же период, когда вероятны скандалы и выяснение отношений, у людей, осознанно желающих восстановить свой союз, есть возможность это сделать. Не без труда, но тот, кто настроен вернуть расположение партнера, должен быть убедительным и красноречивым.В период ретроградного Меркурия нежелательно делать операции на изменение внешности, открывать новые организации, вступать в брак, искать и устраиваться на новую работу, заниматься документами и делать крупные покупки: машины, технику, электронику и оборудование.