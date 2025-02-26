Ростовский нумеролог рассказала о влиянии новолуния в Рыбах 28 февраля

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Специалисты считают, что лунные циклы воздействуют на человеческую жизнь. Нумеролог Наталья Стрекачева поделилась с изданием Donday своими мыслями о влиянии новолуния в знаке Рыб.Новолуние наступит 28 февраля 2025 года. Несмотря на то, что Луна не видна, ее влияние в это время все еще ощущается. Многие могут испытывать упадок сил и безразличие.Астронумеролог отмечает, что новолуние в Рыбах, знаке водной стихии, особенно сильно влияет на эмоциональное состояние. Эта фаза является подготовительной, и поэтому имеет большое значение.Нумеролог рекомендует воздержаться от шумных мероприятий и праздников в этот день, чтобы избежать негативных последствий. Важно избегать конфликтов, так как повышенная чувствительность может спровоцировать раздражение и споры. Лучше посвятить этот день семье, любви и самосовершенствованию.28 февраля стоит позаботиться о своем здоровье, так как возможны обострения хронических заболеваний, слабость, сонливость и перемены настроения. Не стоит планировать хирургические вмешательства, начало лечения или интенсивные физические нагрузки. Рекомендуется заняться йогой, медитацией или дыхательной гимнастикой.В профессиональной сфере возможны рассеянность, склонность к мечтаниям и сложности с концентрацией. Не рекомендуется назначать важные встречи, заключать соглашения или принимать решения. Однако это благоприятное время для творческой деятельности и поиска вдохновения. Новолуние – подходящий период для новых начинаний и подготовки к будущим задачам.