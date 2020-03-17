Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовские школы вместо дополнительной недели каникул перейдут на дистанционное обучение

Ростовские школы вместо дополнительной недели каникул перейдут на дистанционное обучение
В Ростове-на-Дону в школах дополнительную неделю каникул заменили на дистанционное обучение. Такая информация появилась на сайте городской администрации.

Ранее на совещании Рособрнадзора и министерства просвещения сообщили, что ученики будут отдыхать с 19 марта по 12 апреля. Теперь же принято решение, что в Ростове каникулы закончатся 29 марта. С 30 марта по 12 апреля школам рекомендуют перейти на дистанционное обучение. Такие меры связаны с пандемией коронавируса. Сейчас под наблюдением врачей в Ростовской области находятся 340 человек.

По информации министерства образования, даты проведения всероссийских проверочных работ переносят. Досрочный ЕГЭ пройдёт в основные даты.

Теги: каникулы коронавирус новости Ростова-на-Дону дистанционное обучение

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.