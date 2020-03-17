Ростовские школы вместо дополнительной недели каникул перейдут на дистанционное обучение



В Ростове-на-Дону в школах дополнительную неделю каникул заменили на дистанционное обучение. Такая информация появилась на сайте городской администрации.



Ранее на совещании Рособрнадзора и министерства просвещения сообщили, что ученики будут отдыхать с 19 марта по 12 апреля. Теперь же принято решение, что в Ростове каникулы закончатся 29 марта. С 30 марта по 12 апреля школам рекомендуют перейти на дистанционное обучение. Такие меры связаны с пандемией коронавируса. Сейчас под наблюдением врачей в Ростовской области находятся 340 человек.



По информации министерства образования, даты проведения всероссийских проверочных работ переносят. Досрочный ЕГЭ пройдёт в основные даты.