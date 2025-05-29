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В Волгодонске из-за сорняка ввели карантин на 142,6 гектара

В Волгодонске из-за сорняка ввели карантин на 142,6 гектара

В Ростовской области введена карантинная зона на площади 142,6 гектара из-за активного распространения опасного сорного растения. Об этом сообщили в региональном отделении Россельхознадзора.

Введение специального режима связано с обнаружением очага горчака ползучего, охватывающего 4,67 гектара, в окрестностях Волгодонска.

Горчак ползучий признан одним из самых опасных и трудноискоренимых сорняков. Характеризуется развитой корневой системой и быстрым распространением по сельскохозяйственным землям, что ведет к ухудшению их качества и делает невозможным использование для сельскохозяйственных целей.

Внутри карантинной фитосанитарной зоны действуют ограничения на вывоз и продажу продукции растительного происхождения без необходимого документального подтверждения. Вывоз земли и грунта за пределы этой зоны также запрещен.

Более того, в зоне карантина запрещено применять зерно, сено и солому в качестве корма для животных. Также под запретом находится выгул скота на пастбищах и лугах, расположенных внутри фитосанитарной зоны.
Фото: соцсети
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