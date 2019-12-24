Новый герой появится в седьмом сезоне «Сватов»



Фанаты с нетерпением ждут выхода нового сезона сериала «Сваты», и чем ближе премьера, тем больше подробностей о нём появляется. Так, стало известно, что в фильме будет неожиданный герой.



Новым персонажем станет директор сельского клуба Палыч. Его роль сыграет актёр, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Измены» и «Ивановы-Ивановы» Михаил Трухин. С ним зрители познакомятся на свадьбе Жени и её возлюбленного Джека. Какой типаж будет у нового героя, пока держат в тайне.



Добавим, ранее таганрожец актёр Фёдор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в сериале, сообщил, что седьмой сезон «Сватов» выйдет уже в 2020 году. В настоящее время съёмочная группа работает над зимними сценами, летом планируется доснять недостающие кадры.



На данный момент известно, что главные герои перенесутся в 19-й век. Зрители также узнают историю знакомства Валентины и Ивана Будько.