Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Фёдор Добронравов сделал публичное заявление о новом сезоне «Сватов»: видео

Фёдор Добронравов сделал публичное заявление о новом сезоне «Сватов»: видео
Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов сделал публичное заявление о седьмом сезоне «Сватов». Видео выступления артиста перед зрителями появилось в Сети.

Добронравов, играющий одну из главных ролей в сериале, заверил аудиторию, что выход нового сезона — не за горами.

- Если всё будет хорошо, в январе и феврале мы снимем зимние эпизоды, - рассказал актёр. - А летом, если будем следовать плану, доснимем остальное. Я не хочу вам раскрывать подробности сюжета, но скажу точно, что там много чего прекрасного и неожиданного.

Последнюю фразу артист сказал настолько искренне, что у зрителей только возрос интерес к сюжету новых серий культового комедийного сериала. Поклонникам «Сватов» пока известно только, что в новых эпизодах герои перенесутся в 19-й век, также нам покажут историю знакомства Валентины и Ивана Будько.

Часть материала уже была отснята в Беларуси, но, как сказал режиссёр Андрей Яковлев, они планируют начать работу заново.

Напомним, ранее сообщалось, что из сериала уйдут Николай Добрынин, Анна Кошмал и Людмила Артемьева. Однако, Фёдор Добронравов эту информацию не подтвердил.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.