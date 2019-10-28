Фёдор Добронравов сделал публичное заявление о новом сезоне «Сватов»: видео



Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов сделал публичное заявление о седьмом сезоне «Сватов». Видео выступления артиста перед зрителями появилось в Сети.



Добронравов, играющий одну из главных ролей в сериале, заверил аудиторию, что выход нового сезона — не за горами.



- Если всё будет хорошо, в январе и феврале мы снимем зимние эпизоды, - рассказал актёр. - А летом, если будем следовать плану, доснимем остальное. Я не хочу вам раскрывать подробности сюжета, но скажу точно, что там много чего прекрасного и неожиданного.



Последнюю фразу артист сказал настолько искренне, что у зрителей только возрос интерес к сюжету новых серий культового комедийного сериала. Поклонникам «Сватов» пока известно только, что в новых эпизодах герои перенесутся в 19-й век, также нам покажут историю знакомства Валентины и Ивана Будько.



Часть материала уже была отснята в Беларуси, но, как сказал режиссёр Андрей Яковлев, они планируют начать работу заново.



Напомним, ранее сообщалось, что из сериала уйдут Николай Добрынин, Анна Кошмал и Людмила Артемьева. Однако, Фёдор Добронравов эту информацию не подтвердил.