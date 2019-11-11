Сын Фёдора Добронравова снимется в новом сезоне «Сватов»



Появилась новая информация о седьмом сезоне сериала «Сваты». Точная дата, когда эпизоды выйдут на экраны, пока не называется. По словам таганрожца Фёдора Добронравова, который играет в сериале главную роль, выход нового сезона — не за горами. Если всё пойдёт по плану, зимние эпизоды снимут в январе и феврале 2020 года, остальное снимут летом.



Подробности сюжета не раскрываются, но некоторая информация всё-таки просочилась а Сеть. Так, известно, что действия будут разворачиваться в 19-м веке. Сюжет охватит период в пять лет, зрители смогут увидеть момент знакомства Ивана и Валентины Будько, в также свадьбы их старшей внучки Жени.



Стало известно о новом актёре, который появится в «Свтах». Иван Добронравов, сын Фёдора, сыграет молодого Ивана Будько. Ранее сообщалось, что дети Добронравова-старшего снялись в одной сцене сериала. Они сыграли полицейских.



Съёмки седьмого сезона началась ещё в 2017 году. Их прекратили из-за конфликта между Россией и Украиной. Тогда на территории Незалежной запретили показ «Сватов», а Фёдору Добронравову запретили въезд в страну. Весной 2019 года все запреты сняли, и поклонники сериала сразу заговорили о выходе нового сезона. Недавно стало известно, что из сериала уходит Николай Добрынин, который играет Митяя. Режиссёр «Сватов» заявлял, что весь отснятый материал будет переделываться.