На территории «Нового Ростова» завершено строительство первого детского сада

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Первый детский сад, который появится на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, готовится принять первых воспитанников. Об этом сообщил застройщик — ответственную задачу по возведению города детства реализована группой компаний «ЮгСтройИнвест».Новый современный детский сад рассчитан на 200 детей, включая малышей ясельного возраста. Дошкольное учреждение для юных ростовчан будет оснащено светлыми и просторными группами, где дети смогут проводить время в комфортных условиях. В залах будут созданы все условия для проведения кружковых занятий, физкультуры и музыкальных мероприятий, чтобы каждый день малышей был наполнен яркими впечатлениями и открытиями. Застройщик уделил особое внимание комфорту детей с ограниченными возможностями, обеспечив безбарьерную среду для их полноценного участия в жизни детского сада. Двор детского сада будет закрытым, что обеспечит дополнительную безопасность и возможность для оздоровительных прогулок на свежем воздухе.- В рамках соглашения с правительством Ростовской области о реализации комплексного развития территории «Новый Ростов» вместе с комфортным жильем мы возводим социальную инфраструктуру. Проект первого детского сада создала и реализовала команда профессионалов ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича. Детский сад, построенный по самым современным технологиям, получился комфортным и уютным. Мы уверены, что здесь занятия для дошколят превратятся в увлекательный процесс, дети будут получать всестороннее развитие, - рассказал Игорь Папко, директор «ООО «СЗ-1 «ЮСИ-ДОН»Проект образовательного кластера на территории «Нового Ростова» начал реализовываться с детского сада. Весной текущего года застройщик приступил к строительству большой школы со спортивным комплексом и бассейном, рассчитанной на 1100 учеников. В общей сложности проект включает 11 детских садов, 6 школ, спортивные комплексы, учреждения культуры, здравоохранения и дополнительного образования.На территории будущего общественно-делового центра города также планируется создание правительственного квартала, большого парка, концертных и выставочных залов.