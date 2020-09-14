Ростов лидирует по количеству новых случаев заражения COVID-19 в регионе

В Ростовской области специалисты зарегистрировали 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все больные проживают в 27 городах и районах Дона. Об этом рассказали в региональном правительстве 16 сентября.Ростов снова лидирует по количеству заражённых. За минувшие сутки в столице выявили 95 человек, в организме которых оказался опасный вирус. Следом идут Новочеркасск и Морозовский район - по семь инфицированных. В Зерноградском районе обнаружили шесть человек с ковидом, в Аксайском районе - пять.В Таганроге, Егорлыкском, Заветинском и Тацинском районах у четырёх жителей зарегистрировали опасное заболевание. По три новых заражённых нашли в Каменске-Шахтинском, Пролетарском и Семикаракорском районах.В Волгодонске, Багаевском, Зимовниковском, Кагальницком, Красносулинском, Миллеровском и Тарасовском районах выявили по два новых больных COVID-19. Единичные случаи вируса зарегистрировали в Азове, Новошахтинске, Батайске, Веселовском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Шолоховском районах.Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области опасный вирус обнаружили у 19 362 жителей.