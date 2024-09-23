Николай Чуб, уроженец Новочеркасска, вернулся на Землю из космоса

Фото: трансляция "Роскосмос"

Космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Трейси Дайсон вернулись на Землю 23 сентября в 14:59. Экипаж находился в пути около восьми часов. Прямую трансляцию приземления вела Госкорпорация «Роскосмос».Николай Чуб вышел из капсулы третьим по счету. Его тут же взяли специалисты под руки и отнесли на подготовленное кресло. Там Николай приходил в себя, а в это время ему измеряли давление, пульс и кислород в крови.Как отметили комментаторы трансляции, уроженцу Новочеркасска приземление далось сложнее, чем его опытным коллегам. Вероятно, это связано с тем, что Николай переживал это впервые в жизни.Космонавт готовился к космическому путешествию 11 лет, а впервые полетел в космос в 40 лет. Он является опытным парашютистом и мотолюбителем.На МКС Чуб и Кононенко проводили огромное количество испытаний. Также им удалось дважды выйти в открытый космос. Николай полюбил делиться снимками Ростовской области с космической высоты.В невесомости Николай провел порядка 374 суток. Это стало самым длительным полетом по программе МКС. Олег Кононенко и Николай Чуб успешно провели научно-прикладные эксперименты, встретили экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС». Кроме того, они совершили два выхода в открытый космос.