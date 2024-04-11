Фото: Госкорпорация Роскосмос

Николай Чуб из Новочеркасска сфотографировал северное сияние с борта МКС. Снимки природного явления из космоса были опубликованы 11 апреля государственной корпорацией "Роскосмос".На кадрах видно, что планета окутана светло-зеленой светящейся мантией.- С земли полярное сияние вызывает неизбежный восторг, но с борта МКС оно выглядит еще более впечатляюще! Похоже, что планету окутывает светящаяся мантия, - подписал пост Николай Чуб.Космонавт неоднократно показывал фотографии с МКС и рассказывал о жизни за пределами Земли. Недавно Николай поздравил женщин с Международным женским днем.Николай Чуб родился в Новочеркасске, а более десяти лет назад он был отобран для полета в космос в качестве космонавта-испытателя. Его полет в космос состоялся осенью 2023 года. Возвращение Николая на Землю запланировано на осень 2024 года.