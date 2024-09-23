Космонавт Николай Чуб из Ростовской области приземлится на Землю 23 сентября

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Николай Чуб из Новочеркасска вернется на Землю 23 сентября. Трансляция возвращения космонавтов на Землю пройдет 23 сентября около 15:00.Экипаж в составе Николая Чуба, Олега Кононенко и Трейси Дайсон вернется домой на орбитальном корабле «Союз МС-25». Приземление запланировано на 15:00.Предварительно, космонавты проходили физическую подготовку в спецкостюмах «Чибис-М». Этот костюм способствует оттоку крови, имитируя действие земного притяжения.Следует отметить, что это уже 71-я российская длительная экспедиция. Пилотируемый корабль «Союз МС-24» был запущен с космодрома «Байконур» 15 сентября прошлого года. Николай Чуб стал одним из трех космонавтов, допущенных к полету. Целый год космонавты работали в космосе.За это время он часто делился снимками северного сияния, Ростовской области и родного Новочеркасска. Кроме того, Николай показывал, как делают стрижку в невесомости, выходил в открытый космос. Кроме того, космонавты занимались исследовательской работой и проводили эксперименты.