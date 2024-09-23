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Космонавт Николай Чуб из Ростовской области приземлится на Землю 23 сентября

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области приземлится на Землю 23 сентября
Николай Чуб из Новочеркасска вернется на Землю 23 сентября. Трансляция возвращения космонавтов на Землю пройдет 23 сентября около 15:00.

Экипаж в составе Николая Чуба, Олега Кононенко и Трейси Дайсон вернется домой на орбитальном корабле «Союз МС-25». Приземление запланировано на 15:00.

Предварительно, космонавты проходили физическую подготовку в спецкостюмах «Чибис-М». Этот костюм способствует оттоку крови, имитируя действие земного притяжения.

Следует отметить, что это уже 71-я российская длительная экспедиция. Пилотируемый корабль «Союз МС-24» был запущен с космодрома «Байконур» 15 сентября прошлого года. Николай Чуб стал одним из трех космонавтов, допущенных к полету. Целый год космонавты работали в космосе.

За это время он часто делился снимками северного сияния, Ростовской области и родного Новочеркасска. Кроме того, Николай показывал, как делают стрижку в невесомости, выходил в открытый космос. Кроме того, космонавты занимались исследовательской работой и проводили эксперименты.
Фото: соцсети
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