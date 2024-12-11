Без холодной воды осталась часть Ростова 11 декабря

Фото: Ростов ру

Тысячи жителей Ростова 11 декабря остались без холодной воды из-за коммунальных аварий. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.Произошел порыв на водопроводных сетях по улице Малиновского, в результате чего холодная вода отсутствует в границах: улицы Малиновского – улицы Еременко – улицы Западная.Кроме того, коммунальная авария зафиксирована на улице 2-я Володарского, из-за чего без водоснабжения остались дома на улицах Интернациональная и 2-я Володарского.Вернуть водоснабжение обещают до 18:00.