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Без холодной воды осталась часть Ростова 11 декабря

Без холодной воды осталась часть Ростова 11 декабря
Тысячи жителей Ростова 11 декабря остались без холодной воды из-за коммунальных аварий. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Произошел порыв на водопроводных сетях по улице Малиновского, в результате чего холодная вода отсутствует в границах: улицы Малиновского – улицы Еременко – улицы Западная.

Кроме того, коммунальная авария зафиксирована на улице 2-я Володарского, из-за чего без водоснабжения остались дома на улицах Интернациональная и 2-я Володарского.

Вернуть водоснабжение обещают до 18:00.
Фото: Ростов ру
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