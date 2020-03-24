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Нерест в Ростовской области будет проходить в экстремальных условиях из-за маловодности

Нерест в Ростовской области будет проходить в экстремальных условиях из-за маловодности
В Ростовской области нерест рыбы в этом году будет проходить в экстремальных условиях. Об этом сообщили во время заседания донского рыбохозяйственного совета.

Низкий уровень воды в Цимлянском водохранилище повлиял на маловодность Дона. В настоящее время он составляет 33,06 метра по Балтийской системе, в то время как норма – 36.

Присутствующие на совещании специалисты отметили, что это не критичная отметка, но близкая к ней. Для рыбы эта ситуация создаст определённые трудности, так как из-за маловодья некоторые места для нереста окажутся недоступны.

По прогнозам синоптиков, в этом году притока больше не ожидается, поэтому рассчитывать на пополнение водохранилища не приходится. За прошедшую тёплую и бесснежную зиму уровень воды в Цимлянском водохранилище вырос всего немногим более на 500 миллиметров.

По факту в настоящее время уровень воды в водохранилище достаточен лишь для обеспечения бытового и питьевого водоснабжения.

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