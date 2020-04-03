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Коронавирус подозревают у супружеской пары в Новочеркасске

Коронавирус подозревают у супружеской пары в Новочеркасске
У двух жителей Ростовской области подозревают коронавирусную инфекцию. Первичные симптомы нового заболевания выявили у супружеской пары в Новочеркасске.

Как сообщила глава Управления здравоохранения новочеркасской администрации Татьяна Гудкова, предварительный тест показал у мужчины и женщины наличие COVID-2019. Сейчас анализы отправили на повторное исследование.

Известно, что дончанин прилетел домой из Москвы. Прибыв в Ростовскую область, он почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Медики обследовали его и супругу, с которой он контактировал. Пара находится дома под наблюдением медиков и полицейских.

В правительстве региона сообщили, что данная информация пока является предположительной и пока не подтверждена официально. По состоянию на утро 6 апреля на Дону зарегистрировано девять случаев заражения.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростовской области

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