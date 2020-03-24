В Ростовской области зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом



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В донском регионе зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом. Такие данные на 27 марта предоставляет оперативный штаб в Москве.



Согласно оперативной информации, на сегодняшний день всего в стране зарегистрировано 1 036 случаев заболевания. Три человека скончались в результате в болезни.



За последние сутки в стране подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции в 16 регионах. Все пациенты недавно вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Медики проводят обследование их родственников и других лиц, с которым заражённые контактировали.



Ранее, 25 марта, случай заражения коронавирусом зарегистрировали у 29-летней девушки. Она приехала из Таиланда и была госпитализирована с симптомами болезни. Спустя сутки ей поставили диагноз.



Согласно отчёту за 26 марта, в Ростовской области под наблюдением медиков находится 1 781 человек. Наблюдение сняли с 720 пациентов.