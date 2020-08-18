Сити-менеджер Ростова заработал за год 7,7 млн рублей

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заработал за 2019 год 7,7 миллионов рублей. Декларация сити-менеджера опубликована на сайте городской мэрии.Исходя из документа, у главы администрации нет собственности. У него в пользовании дом площадью 369 квадратных метров и земельный участок шесть «соток». Логвиненко воспитывает троих детей.Доходы замов сити-менеджера также неплохие. Юрий Овчинников и Константин Солонский заработали за 2019 год 2,4 миллиона рублей, Елена Кожухова – 2,2 миллионов рублей, Татьяна Асатрян – 2.1 миллионов рублей, Андрей Дикун – 1,84 миллионов рублей, Светлана Камбулова – 1,86 миллионов рублей и Александр Новицкий – 1,8 миллионов рублей.