Исполняющим обязанности замглавы администрации Ростова по транспорту стал Юрий Овчинников
Юрий Овчинников назначен и.о. заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству . Об этом стало известно 2 апреля.
Как сообщал Rostov.ru, предыдущий зам, Константин Солонский, написал заявление по собственному желанию. Сити-менеджер Логвиненко подписал его 1 апреля.
В администрации Ростова Овчинников работает с 2019 года. До этого чиновник почти 16 лет прослужил в органах внутренних дел.
Ранее уволился и глава департамента автомобильных дорог и дорожного вдижения администрации Ростова. Сейчас его обязанности исполняет Михаил Меженевский - один из замдиректоров дептранса.
Любопытно, что за несколько дней администрация донской столицы лишилась сразу двух чиновников, занимающихся вопросами автодорог, транспорта и дорожного движения. Особенно примечательно, что увольнения посыпались сразу после интервью Логвиненко с обещаниями залатать ямы до конца мая и открыть движение по мосту Малиновского.