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Глава администрации Ростова уволил своего зама по транспорту

Глава администрации Ростова уволил своего зама по транспорту
Алексей Логвиненко уволил заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского. Чиновник написал заявление по собственному желанию, а сити-менеджер 1 апреля подписал документ.

Ранее с должности директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова ушел Алексей Войтенко.

В кулуарах говорят, что глава администрации был крайне недоволен обстановкой с городским транспортом и состоянием дорог в Ростове. Чего только стоили постоянные споры вокруг закрытия моста Малиновского и провальной транспортной системы на время ограничений. Любопытно, но оба чиновника покинули свои места работы после обещания Логвиненко до 1 мая залатать все ямы на дорогах города.

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