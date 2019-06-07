В Ростове назначен новый директор транспортной компании



В транспортной компании Ростова, занимающейся внутригородскими перевозками, назначен новый руководитель. Директором «Ростовпассажиртранс» назначен Андрей Быков. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



До этого Андрей Быков в течение нескольких лет занимал должности директоров автопарков предприятий – РМПАТП-5 и РМПАТП-6.



Напомним, ранее компанию возглавлял МТК Валерий Костюков. На этой должности он проработал с конца октября 2017 года до середины мая 2019 года. Он уволился по собственному желанию. Ранее он был начальником Отдела ГИБДД ОМВД по Белокалитвинскому району.



Добавим, что городская компания МУП МТК «Ростовпассажиртранс» существует с 1997 года. В автопарке компании более 250 автобусов, обслуживающих 18 маршрутов в Ростове.