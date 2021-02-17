Наибольшее число зараженных COVID-19 выявили в Ростове и Батайске

В Ростовской области с начала пандемии коронавирус выявили у 70 326 человек. Из них 320 подхватили инфекцию за сутки с 18 по 19 февраля.Большинство новых заболевших - жители донской столицы (120 человек) и Батайска (15). В Новочеркасске и Таганроге пациентами с COVID-19 стали по 13 человек. В Неклиновском районе - 11, а в Гуково и Мясниковском - по 10. Заразились по восемь человек в Октябрьском и Зимовниковском районах. В Азовском диагноз подтвердился у семи человек.В Цимлянском, Каменском, Багаевском, Красносулинском районах и городе Шахты борьбу с коронавирусом начали по шесть человек. По пять заболели в Белокалитвинском, Тацинском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Сальском, Пролетарском районах. Инфекцию подхватили по четыре жителя Азова, Волгодонска, Волгодонского, Миллеровского районов.По три человека получили положительные тесты на территории Аксайского, Тарасовского и Милютинского районов; по два - в Кагальницком, Матвеево-Курганском, Целинском, Обливском, Верхнедонском районах и городе Новошахтинске. Меньше всего зараженных - по одному - оказалось в Боковском, Егорлыкском, Куйбышевском, Песчанокопском, Константиновском и Веселовском районах. Аналогичная ситуация - в городах Донецке и Каменске-Шахтинском.Всего за период пандемии COVID-19 заболели 70 326 жителей Ростовской области. По информации регионального правительства, 3 017 человек скончались от инфекции.